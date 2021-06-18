В Ялте сняли запрет на въезд, введенный ранее из-за стихии

18 июня, 22:31
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В Ялте сняли ограничения на въезд и транзитный проезд, сообщает пресс-служба минкурортов республики. Ранее ограничения были введены из-за подтопления.
В городе реки вышли из берегов, потоки воды сносили автомобили и людей.
"Въезд в город Ялта и транзитный проезд осуществляется без ограничений. Погодные условия не повлияли на работу авиа и железнодорожного транспорта: все работает также в штатном режиме", – сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что отдыху в Крыму в настоящее время ничего не угрожает.
"Есть объективные сложности – в короткие сроки эти территории вновь будут комфортными для отдыха…Крымские отели и санатории после сильных дождей работают в штатном режиме", – объяснили в министерстве.
18 июня в Ялте ввели режим ЧС. Власти перекрыли центр города и приступили к эвакуации людей. Такой же режим введен на всей территории Крыма с 17 июня.
При этом в Ялте в результате подтоплений погиб один человек. Его унесло потоком воды.
Также сообщалось о восьми пострадавших в регионе. Одного человека прооперировали, у него перелом лодыжки. У остальных мелкие травмы, не требующие стационарного лечения.
Из-за подтоплений режим ЧС объявлен в Керчи, Ялте, Феодосии и Кировском районе
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