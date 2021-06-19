Власти Санкт-Петербурга вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса с 21 июня

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Власти Санкт-Петербурга приняли решение ввести дополнительные ограничения в городе из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов.

Новые меры начинают действовать 21 июня. В частности, нельзя будет посещать аквапарки и аттракционы. Число посетителей фан-зоны чемпионата по футболу Евро-2020 также ограничат.

"С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года: в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3 000 человек, на территорию тематического парка в "Юбилейном" – до 1 000 человек", – сказано в документе.

Кроме того, в городе прививку от коронавируса должны получить в обязательном порядке 65 процентов персонала госпредприятий и госорганизаций.

"До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65 процентов указанных лиц", – добавили в сообщении.

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что коронавирус в тяжелой форме переносит большое количество молодых людей.

