В Санкт-Петербурге ужесточили ограничения по COVID-19

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В четверг, 17 июня, в Санкт-Петербурге начинают действовать ограничения из-за роста случаев заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает "Мир 24".
В период с 02:00 до 06:00 утра запрещается работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания навынос и доставки.
Также запрещается проводить развлекательные мероприятия в объектах общепита, прекращается работа фуд-кортов и детских комнат. Запрещена и работа досуговых объектов, кроме аквапарков, океанариумов, фитнес-центров.
Накануне из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.
Вакцинацию должны пройти сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общепита и ряда других сфер.
Эксперт прокомментировал обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в столице
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