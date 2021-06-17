В Санкт-Петербурге ужесточили ограничения по COVID-19

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В четверг, 17 июня, в Санкт-Петербурге начинают действовать ограничения из-за роста случаев заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает "Мир 24".

В период с 02:00 до 06:00 утра запрещается работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания навынос и доставки.

Также запрещается проводить развлекательные мероприятия в объектах общепита, прекращается работа фуд-кортов и детских комнат. Запрещена и работа досуговых объектов, кроме аквапарков, океанариумов, фитнес-центров.

Накануне из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

Вакцинацию должны пройти сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общепита и ряда других сфер.