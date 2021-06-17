Власти Петербурга заявили, что большую долю заболевших COVID-19 составляет молодежь

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Власти Санкт-Петербурга заявили, что коронавирус в тяжелой форме переносит большое количество молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"В Петербурге темпы вакцинации пока уступают динамике поставок вакцины. Возросла и скорость передачи вируса. С этими факторами связано увеличение числа тяжелых пациентов. Значительную долю в этой категории больных составляют молодые люди. Они игнорируют возможность вакцинироваться, поздно обращаются к врачам и в результате сталкиваются с осложненным течением заболевания", – приводит ТАСС сообщение.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России растет интенсивность распространения "индийского" штамма коронавируса.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что в стране ситуация с распространением коронавирусной инфекции складывается непросто, растет число заболевших.
Он добавил, что пока отказываться от мер борьбы с инфекцией и соблюдения рекомендаций специалистов рано. Именно соблюдение санитарных требований является способом позаботиться о собственном здоровье и здоровье близких.
В Москве наблюдается стремительный рост заболевших коронавирусом
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