Вакцинация беременных может быть разрешена в ближайшее время – Мурашко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация беременных от коронавируса может быть разрешена в ближайшие одну-полторы недели.



"Появились случаи тяжелого течения заболевания у беременных. Поэтому особое внимание, конечно же, уделяется профилактике заражения у этой категории. Нашими специалистами сейчас рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины "Спутник V" у беременных женщин. Я думаю, что в ближайшую неделю-полторы это решение будет ими вынесено", – отметил министр в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Он добавил, что в настоящее время количество беременных женщин, заразившихся коронавирусом, составляет около 10 тысяч человек

В начале июня Мурашко сообщал, что данные о возможности применения вакцины против коронавируса "Спутник V" беременными сейчас анализируют специалисты, окончательные выводы можно будет сделать в ближайшие пару недель.

Мурашко подчеркнул, что при проведении анализа встречались пациентки, которые были беременными во время вакцинации от COVID-19, но еще не знали об этом.

Министр здравоохранения РФ заявлял, что протоколы исследования уже готовы, но для испытания препарата у беременных и детей нужно время.

До этого стало известно, что в ходе исследования на беременных млекопитающих никаких побочных эффектов "Спутник V" не вызвал. Это подтвердил и 21 случай беременности у людей сразу после прививки.

