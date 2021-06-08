Мурашко уточнил, когда будут сделаны выводы о безопасности "Спутника V" для беременных

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Данные о возможности применения вакцины против коронавируса "Спутник V" беременным сейчас анализируют специалисты, окончательные выводы можно будет сделать в ближайшие пару недель.

Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"По эмбриональной токсичности, что касается и беременных, было исследование. <...> Мы сейчас анализируем все данные. И я думаю, что в ближайшие пару недель мы сможем сделать какие-то выводы", – сказал он.

Мурашко подчеркнул, что при проведении анализа встречались пациентки, которые были беременными во время вакцинации от COVID-19, но еще не знали об этом.

Ранее министр здравоохранения РФ заявлял, что протоколы исследования уже готовы, но для испытания препарата у беременных и детей нужно время.

До этого стало известно, что в ходе исследования на беременных млекопитающих никаких побочных эффектов "Спутник V" не вызвал. Это подтвердил и 21 случай беременности у людей сразу после прививки.