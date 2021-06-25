Прокуратура Москвы проводит проверку по факту пожара в частной клинике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичная прокуратура инициировала проверку по факту пожара в одной из частных клиник. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел рано утром 25 июня в здании, расположенном на улице Большая Полянка, где загорелась электрощитовая. В итоге пострадали два человека, им потребовалась медицинская помощь.

Решение о мерах прокурорского реагирования будет принято после того, как замоскворецкая районная прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку соблюдения ответственными лицами требований противопожарной безопасности.

Ранее столичное управление СК возбудило уголовное дело по факту смерти пациентки после химиотерапии в одной из частных клиник.

Женщина 1949 года рождения находилась под наблюдением с февраля 2021 года. 14 апреля ее состояние резко ухудшилось после химиотерапии. Ее госпитализировали в городскую больницу, несмотря на оказанную медпомощь, женщина скончалась.

