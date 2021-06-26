В аэропортах Москвы задержали или отменили более 60 рейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичных аэропортах в субботу, 26 июня, задержаны или отменены уже более 60 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

По информации на 16:16 по московскому времени, в аэропорту Домодедово были задержаны 29 рейсов, еще семь были отменены. В Шереметьево задержали восемь рейсов, отменили пять, а во Внуково – пять и семь соответственно.

Ранее сообщалось, что Россия с 28 июня возобновит авиасообщение с восемью странами. Оперштаб принял соответствующее решение в отношении США, Болгарии, Бельгии, Италии, Кипра, Северной Македонии, Иордании и Ирландии.

Кроме того, с 22 июня Россия восстановила авиасообщение с Турцией. Полеты в страну выполняются из 32 городов РФ.