Почти 30 рейсов отменили и задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Корректировки расписания вылетов самолетов происходят в столичных аэропортах. Такие данные предоставил сервис "Яндекс.Расписания".

По информации портала, в трех аэропортах Москвы задержали и отменили 26 рейсов.

В частности, в Домодедово изменили время вылета для 12 самолетов. При этом еще 3 лайнера не взлетят вовсе.

В Шереметьево задержали 3 рейса и 2 отменили. В свою очередь, во Внуково в небо не поднимутся 6 самолетов.

Причины изменений в расписании неизвестны.

Накануне в Москве задержали и отменили более 40 авиарейсов. Больше всего корректировок случилось в аэропорту Домодедово.