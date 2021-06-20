Почти 30 рейсов отменили и задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Корректировки расписания вылетов самолетов происходят в столичных аэропортах. Такие данные предоставил сервис "Яндекс.Расписания".
По информации портала, в трех аэропортах Москвы задержали и отменили 26 рейсов.
В частности, в Домодедово изменили время вылета для 12 самолетов. При этом еще 3 лайнера не взлетят вовсе.
В Шереметьево задержали 3 рейса и 2 отменили. В свою очередь, во Внуково в небо не поднимутся 6 самолетов.
Причины изменений в расписании неизвестны.
Накануне в Москве задержали и отменили более 40 авиарейсов. Больше всего корректировок случилось в аэропорту Домодедово.
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