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Москва 24

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Транспорт

01:02

Более 40 авиарейсов отменили и задержали в Москве

транспорт город

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Задержки и отмены вылетов самолетов происходят в столичных аэропортах. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, всего в Москве изменения в расписании затронули 43 рейса.

Больше всего корректировок случилось в аэропорту Домодедово. Там задержали 28 рейсов. Еще 2 вылета были отменены.

В воздушной гавани Внуково известно о переносе времени взлета для 3 рейсов. При этом 5 самолетов не взлетят вовсе.

В свою очередь, в Шереметьево задержали 2 рейса и 3 отменили.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. Оперштаб принял соответствующее решение в отношении Турции, США, Болгарии, Бельгии, Италии, Кипра, Северной Македонии, Иордании и Ирландии.

Российские туроператоры готовы возобновить чартерные рейсы в Турцию

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