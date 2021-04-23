Летевший из Москвы в Баку самолет сел в Минводах из-за больного пассажира

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который вылетел из Москвы в Баку, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод в Ставропольском крае из-за ухудшения состояния здоровья пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт.

Уточняется, что воздушное судно вылетело в Баку в 14:27 по московскому времени. Кроме того, пассажир, из-за которого сел самолет, остался в Минеральных Водах. Врачи диагностировали у него подозрение на аппендицит.

Ранее сообщалось, что трансконтинентальный самолет Boeing 787 Dreamliner экстренно сел в аэропорту Новосибирска. По имеющейся информации, борт следовал по маршруту Париж – Токио. Во время полета одному из членов экипажа стало плохо.