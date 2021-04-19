Самолет Париж – Токио экстренно сел в Новосибирске

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Трансконтинентальный самолет Boeing 787 Dreamliner экстренно сел в аэропорту Новосибирска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы авиаузла.

По имеющейся информации, борт следовал по маршруту Париж – Токио. Во время полета одному из членов экипажа стало плохо.

"Была совершена экстренная посадка", – подтвердили в пресс-службе.

Уточняется, что лайнер принадлежит японской авиакомпании.

Накануне самолет Москва – Благовещенск совершил экстренную посадку в Братске. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

До этого рейс Казань – Стамбул по решению командира воздушного судна направили на техническую посадку в аэропорт Москвы. Позднее самолет благополучно приземлился в Шереметьево.