Самолет Москва – Благовещенск совершил экстренную посадку в Братске

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Самолет, выполнявший рейс Москва – Благовещенск, совершил экстренную посадку в Братске. Об этом рассказала пресс-секретарь Минтранса Иркутской области Надежда Елисеева.

Как передает "Интерфакс", самолет принадлежит авиакомпании S7 Airlines.

Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. О его состоянии информации пока нет.

"Сейчас экипаж продолжает полет в направлении Благовещенска", – заявила Елисеева.

Планируется, что самолет совершит посадку в Благовещенске в 11:55 (5:55 по московскому времени).

Ранее рейс Казань – Стамбул по решению командира воздушного судна направили на техническую посадку в столичный аэропорт. Позднее самолет благополучно приземлился в Шереметьево.