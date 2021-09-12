Семьям погибших при крушении самолета L-410 в Иркутской области окажут помощь

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Семьям погибших и пострадавших при крушении пассажирского самолета L-410 в Иркутской области окажут помощь, решение будет принято 13 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Решение о сумме выплат и о дате проведения траурных мероприятий будет принято завтра", – сказал ТАСС Кобзев.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. На его борту находилось 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.

Отмечалось, что борт обнаружили в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в реку Ангару в ходе повторной попытки зайти на посадку.

В результате происшествия четыре человека погибли, среди них – один пилот.

По факту инцидента Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

