Четыре человека погибли при крушении самолета L-410 в Иркутской области – СМИ

Четыре человека погибли после крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оперативный штаб.

"Погибли три пассажира и один пилот. Второй пилот находится в шоковом состоянии", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести, в основном – переломы. Двое из них остаются зажатыми внутри самолета, спасатели пытаются их достать.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. На его борту находилось 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.

Отмечалось, что борт обнаружили в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в ходе повторной попытки зайти на посадку.

По факту инцидента Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

