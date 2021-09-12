Спасатели добрались до места крушения самолета L-410 в Иркутской области

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Спасатели добрались до места жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в тайге Иркутской области около села Казачинское, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.

"Спасатели добрались до места жесткой посадки самолета", – сказал ТАСС Кобзев.

В Минздраве региона сообщили, что на место происшествия также прибыли 4 автомобиля скорой помощи.

"Пять пассажиров выбрались из самолета, остальные нуждаются в высвобождении", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. На его борту находилось 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.

Отмечалось, что борт обнаружили в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в ходе повторной попытки зайти на посадку.

По факту инцидента Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

