Все пассажиры живы после крушения L-410 в Иркутской области – СК

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

В ведомстве также сообщили, что все пассажиры живы.

"По предварительный данным, все находившиеся в самолете пассажиры живы, один находится в тяжелом состоянии", – сказали в СК.

В ведомстве уточнили, что расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники Центрального аппарата СК РФ. Они уже выехали в Иркутскую область.

"Расследование уголовного дела поручено следователям Центрального аппарата СК. На место происшествия направлены криминалисты Криминалистического центра ведомства", – сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. На его борту находилось 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.

Отмечалось, что борт обнаружили в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в ходе повторной попытки зайти на посадку.

По факту инцидента Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.

