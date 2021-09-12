Пассажирский самолет L-410 упал в реку Ангару в Иркутской области – власти

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Пассажирский самолет L-410 упал в реку Ангару в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"По уточненным данным, самолет находится в Ангаре", – сказал ТАСС Кобзев.

По словам губернатора, среди погибших – двое мужчин, женщина и пилот.

Он также отметил, что находится в постоянной связи со спасателями, работающими на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. На его борту находилось 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.

Отмечалось, что борт обнаружили в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в ходе повторной попытки зайти на посадку.

По факту инцидента Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

