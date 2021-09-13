Семьям погибших при крушении L-410 в Иркутской области выплатят по 1 млн рублей

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Власти Иркутской области проведут выплаты семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе самолета L-410. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем Instagram.

Как уточнил губернатор, семьи погибших при крушении лайнера получат по 1 миллиону рублей.

Кроме того, выплаты предусмотрены пострадавшим. Их размер будет зависеть от тяжести причиненного вреда здоровью.

"Родным <...> пострадавших в тяжелом состоянии – по 500 тысяч рублей, в среднем – по 250 тысяч рублей, в легкой – по 100 тысяч рублей", – написал Кобзев.

Глава региона поблагодарил спасателей за максимально оперативную работу на месте ЧП. Он отметил, что даже в условиях тумана воздушное судно было найдено крайне быстро.

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области в воскресенье, 12 сентября. На его борту находились 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.

Борт обнаружили в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в реку Ангару в ходе повторной попытки зайти на посадку.

По факту инцидента Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.