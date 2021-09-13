В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении L-410

11:24
Фото: СК РФ
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как уточняется, десять человек были госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии, семеро пострадавших – в состоянии средней тяжести.
"В результате жесткой посадки самолета в Иркутской области четыре человека погибли, 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы: трое в тяжелом состоянии, семеро в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.
Уточняется, что семерым пациентам помощь оказывают в районной больнице недалеко от места крушения, трое пострадавших эвакуированы для оказания медпомощи в Иркутск. Еще двое пострадавших получают помощь амбулаторно.
Для расследования крушения L-410 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию.
"Комиссия приступила к работе", – говорится в сообщении на сайте комитета.
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области в воскресенье, 12 сентября. На его борту находились 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.
Лайнер обнаружили в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в реку Ангару в ходе повторной попытки зайти на посадку. В результате случившегося погибли четыре человека. В их числе – пилот лайнера.
По факту ЧП Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства. Оно расследуется по статье "Нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
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