В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении L-410

Фото: СК РФ

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как уточняется, десять человек были госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии, семеро пострадавших – в состоянии средней тяжести.

"В результате жесткой посадки самолета в Иркутской области четыре человека погибли, 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы: трое в тяжелом состоянии, семеро в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Уточняется, что семерым пациентам помощь оказывают в районной больнице недалеко от места крушения, трое пострадавших эвакуированы для оказания медпомощи в Иркутск. Еще двое пострадавших получают помощь амбулаторно.

Для расследования крушения L-410 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию.

"Комиссия приступила к работе", – говорится в сообщении на сайте комитета.

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области в воскресенье, 12 сентября. На его борту находились 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.

Лайнер обнаружили в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в реку Ангару в ходе повторной попытки зайти на посадку. В результате случившегося погибли четыре человека. В их числе – пилот лайнера.

По факту ЧП Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства. Оно расследуется по статье "Нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".