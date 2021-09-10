В магазине "Магнит" в Москве сообщили итоги проверки арбузов после отравления семьи

"Магнит" сообщил итоги проверки арбузов. В лаборатории подтвердили отсутствие отклонений в нормах пищевой безопасности.

Проверять товар на Совхозной улице начали после гибели двух человек, на ужин у которых был арбуз, купленный в сетевом магазине. Погибла бабушка и внучка, мать отравилась, но выжила.

Также стало известно о госпитализации еще двоих детей. В связи с этим появилась новая версия отравления – на этот раз куриным мясом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.