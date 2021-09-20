Покупательница вышибла ногой дверь в магазине Сочи

В Сочи покупательница ногой вышибла дверь в сетевой магазин. Она явилась туда за алкоголем, но до окончания продажи оставалась всего пара минут, и сотрудники попросили даму поторопиться. Видимо, это ей не понравилось, и через несколько минут она вернулась, начала оскорблять сотрудников и пинать дверь ногой.

Била она до тех пор, пока стеклянная створка не отвалилась. Работникам магазина пришлось выслушивать отборную брань, а еще девушка плюнула в одного из сотрудников. На место вызвали полицию. Теперь буйной покупательнице придется оплачивать ущерб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.