Женщина разбила 500 бутылок алкоголя в британском супермаркете

Фото: телеграм-канал "РУ ЧП"

Женщина устроила дебош в супермаркете города Стивенидж в Великобритании. Об этом сообщает "Мир 24".

Отмечается, что посетительница вошла в торговый зал с рюкзаком. Подойдя к стойкам с алкогольными напитками, она начала скидывать бутылки на пол. Свои действия она никак не комментировала и пребывала в молчании. Спустя время женщина упала и поранила руку.

Очевидцы рассказали, что она выглядела странной. "Я никогда не видел ничего подобного", – высказался один из посетителей.

Прибывшие в магазин врачи оказали женщине медицинскую помощь, а после полиция ее арестовала. По предварительным данным, она разбила около 500 бутылок с алкоголем, нанеся ущерб заведению в размере 130 тысяч долларов.

Ранее женщина вошла в столичный магазин и представилась торговым представителем, а сразу после этого отправилась в подсобное помещение. Там она стала разбивать товар и разбрасывать вещи. Общий ущерб торговой точке составил 140 тысяч рублей. Злоумышленницу отправили в психиатрическую больницу.