Женщина разбила 500 бутылок алкоголя в британском супермаркете

13:59
Фото: телеграм-канал "РУ ЧП"
Женщина устроила дебош в супермаркете города Стивенидж в Великобритании. Об этом сообщает "Мир 24".
Отмечается, что посетительница вошла в торговый зал с рюкзаком. Подойдя к стойкам с алкогольными напитками, она начала скидывать бутылки на пол. Свои действия она никак не комментировала и пребывала в молчании. Спустя время женщина упала и поранила руку.
Очевидцы рассказали, что она выглядела странной. "Я никогда не видел ничего подобного", – высказался один из посетителей.
Прибывшие в магазин врачи оказали женщине медицинскую помощь, а после полиция ее арестовала. По предварительным данным, она разбила около 500 бутылок с алкоголем, нанеся ущерб заведению в размере 130 тысяч долларов.
Ранее женщина вошла в столичный магазин и представилась торговым представителем, а сразу после этого отправилась в подсобное помещение. Там она стала разбивать товар и разбрасывать вещи. Общий ущерб торговой точке составил 140 тысяч рублей. Злоумышленницу отправили в психиатрическую больницу.
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