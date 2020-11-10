Устроившую дебош в московском магазине женщину отправили в психлечебницу

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Женщину, которая устроила дебош в столичном продуктовом магазине, отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Своими действиями женщина нанесла материальный ущерб в размере более 140 тысяч рублей торговой точке, расположенной на улице Большой Переяславской.

9 ноября она вошла в магазин и представилась торговым представителем, а сразу после этого отправилась в подсобное помещение. Там женщина стала разбивать товар и разбрасывать вещи.

Ранее житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела из-за того, что пьяным забрался в чужую квартиру и уснул рядом с хозяйкой. При этом мужчина похитил у незнакомой девушки паспорт.