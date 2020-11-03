Пьяный житель Югры проник в чужую квартиру и заснул рядом с хозяйкой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела из-за того, что пьяным забрался в чужую квартиру и уснул рядом с хозяйкой. При этом мужчина похитил у незнакомой девушки паспорт, говорится на сайте управления МВД по региону.

Злоумышленник шел ночью из кафе и проник в чужое жилье. Полицейским в городе Урае поступила информация, что 21-летней жительнице требуется помощь. По словам девушки, она не закрыла дверь в квартиру на замок после тяжелого дня на работе. Позднее она проснулась и увидела незнакомого человека. В скором времени местная жительница закричала и прогнала мужчину.

Однако через несколько дней девушке пришлось обратиться в правоохранительные органы, так как у нее пропали деньги и паспорт.

"Сотрудники полиции выехали на место происшествия и со слов потерпевшей составили фоторобот неизвестного, который вскоре был задержан", – уточнили в ведомстве. Во время опознания девушка сразу указала на злоумышленника.

Подозреваемым стал 41-летний мужчина, не ставший свидетельствовать против самого себя. Объяснить цель визита мужчина в чужую квартиру не смог, добавили в полиции. В отношении подозреваемого возбудили уголовное по статье "Кража".

Ранее злоумышленник украл у московской пенсионерки более 2 миллионов рублей.