Полиция задержала дебошира в московском метро

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Полковник Трифонов"

В столичном метро задержали мужчину за агрессивное поведение к пассажирам, сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МВД.

Гражданин 1999 года вел себя агрессивно и провоцировал конфликт в вагоне поезда, следовавшего по Сокольнической линии в районе станции "Охотный Ряд".

При задержании сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу. В отношении задержанного составили административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Материалы дела направят в Следственный комитет для возможного возбуждения уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Накануне прохожие помогли задержать дебошира у ресторана в районе Кунцево. Мужчина устроил скандал и выстрелил в другого человека из ракетницы.