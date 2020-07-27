Пьяный житель Клина повредил банкоматы в Балашихе

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Пьяный злоумышленник устроил дебош в кредитной организации, сообщают "Дни.ру".

Нарушитель бил банкоматы урной и попал на камеры видеонаблюдения. Гражданин задержан, им оказался уроженец Клина. По факту инцидента организована проверка.

В июне в Апрелевке грабитель собирался разбить банкомат топором, но промахнулся и ударил по стене. На помощь ему пришел подельник, вместе они начали трясти устройство, но ничего не вышло. Порчу имущества оценили в 700 тысяч рублей. Грабителей задержали, возбуждено уголовное дело.

В апреле полицейские в Ногинске задержали мужчину, который неоднократно пытался вскрыть банкоматы. В качестве орудия для взлома он использовал садовую тяпку. Злоумышленник совершил четыре неудачные попытки вскрытия и каждый раз, когда у устройства срабатывала сигнализация, скрывался с места происшествия.

Заведено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража". Мужчина задержан и арестован, им оказался 30-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья.