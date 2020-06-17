Приезжего в Москве задержали за попытку взорвать банкомат

12:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники полиции задержали приезжего мужчину, подозреваемого в попытке взорвать банкомат и украсть деньги. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В полицию с заявлением обратился представитель одного из столичных банков. Мужчина рассказал, что на Химкинском бульваре неизвестные пытались вскрыть банкомат и похитить находящиеся внутри денежные средства в размере более 5 миллионов рублей", – объяснили в ГУ МВД России по городу.
Подозреваемого удалось задержать на улице Фомичевой. В ходе следственных действий стало известно, что мужчина запустил газ в банкомат, после чего поджег фитиль и спрятался. Взрыва после этих действий не последовало, и приезжий покинул задымленное помещение.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 30 Уголовного кодекса РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и статье 158 ("Кража").
В мае нынешнего года аналогичное происшествие зафиксировали в Химках. Неизвестные взорвали банкомат на улице Карла Маркса. Злоумышленников объявили в розыск.
"Московский патруль": задержаны подозреваемые в краже денег из банкомата
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