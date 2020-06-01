Неизвестный пытался забрать деньги из фальш-панели банкомата в Текстильщиках

10:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неизвестный в маске на юго-востоке столицы пытался украсть деньги из установленной ранее на банкомате фальш-панели, однако ему это не удалось, и он скрылся. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Как уточняется, все произошло на улице Чистова.
"Приехавшие на место полицейские установили, что в здание вошел неизвестный в медицинской маске и пытался вскрыть фальш-панель банкомата с собранными деньгами, но вынужден был скрыться ни с чем", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на данный момент специалисты устанавливают сумму ущерба.
Фальш-панель – специальный короб, устанавливаемый в банкомате мошенниками. После того как клиент вводит личные данные в терминале и выбирает необходимую для снятия сумму, деньги изымаются и падают в купюросборник мошеннического устройства, и клиент не получает денег. Также устройство способно собрать данные клиента для возможного хищения денег в будущем.
Ранее сотрудники полиции в Ногинске задержали мужчину, который неоднократно пытался вскрыть банкоматы. По информации полицейских, в качестве орудия для совершения взлома злоумышленник использовал садовую тяпку. Так, мужчина совершил четыре неудачные попытки вскрыть банкоматы в отделениях банка на улице 3-го Интернационала. Каждый раз, когда у устройства срабатывала сигнализация, злоумышленник скрывался с места происшествия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: