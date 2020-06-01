Неизвестный пытался забрать деньги из фальш-панели банкомата в Текстильщиках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный в маске на юго-востоке столицы пытался украсть деньги из установленной ранее на банкомате фальш-панели, однако ему это не удалось, и он скрылся. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, все произошло на улице Чистова.

"Приехавшие на место полицейские установили, что в здание вошел неизвестный в медицинской маске и пытался вскрыть фальш-панель банкомата с собранными деньгами, но вынужден был скрыться ни с чем", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент специалисты устанавливают сумму ущерба.

Фальш-панель – специальный короб, устанавливаемый в банкомате мошенниками. После того как клиент вводит личные данные в терминале и выбирает необходимую для снятия сумму, деньги изымаются и падают в купюросборник мошеннического устройства, и клиент не получает денег. Также устройство способно собрать данные клиента для возможного хищения денег в будущем.

Ранее сотрудники полиции в Ногинске задержали мужчину, который неоднократно пытался вскрыть банкоматы. По информации полицейских, в качестве орудия для совершения взлома злоумышленник использовал садовую тяпку. Так, мужчина совершил четыре неудачные попытки вскрыть банкоматы в отделениях банка на улице 3-го Интернационала. Каждый раз, когда у устройства срабатывала сигнализация, злоумышленник скрывался с места происшествия.

