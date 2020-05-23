Неизвестные взорвали банкомат в Химках

Фото: скриншот видео телегерам-канал Mash

Неизвестные взорвали банкомат в подмосковных Химках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел на улице Карла Маркса, 20. В настоящий момент оценивается материальный ущерб, ведется розыск злоумышленников.

В ноябре прошлого года злоумышленники повредили банкомат в одном из магазинов в селе Марфино городского округа Мытищи.

В конце сентября неизвестные в Москве взорвали банкомат, забрали из него крупную сумму денег, после чего скрылись. Инцидент произошел в здании на Бутырской улице.

