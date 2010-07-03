Полиция ищет неизвестных за подрыв банкомата в Мытищах

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые повредили банкомат в одном из магазинов в селе Марфино городского округа Мытищи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

"В одном из магазинов в селе Марфино городского округа Мытищи злоумышленники повредили банкомат. По данному факту сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления", – сказал собеседник агентства.

Ущерб от действий злоумышленников устанавливается.

В конце сентября неизвестные в Москве взорвали банкомат, забрали из него крупную сумму денег, после чего скрылись. Инцидент произошел в здании на Бутырской улице. Сейчас устанавливается размер материального ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что на Тверской улице в Москве ограбили банковскую ячейку. В правоохранительные органы обратился мужчина 1973 года рождения. Он рассказал, что с января текущего года хранил в одной из ячеек организации свои сбережения и документы.

