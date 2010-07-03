Почти 60 тысяч долларов украли из банковской ячейки на Тверской

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Банковскую ячейку ограбили в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

Информация о краже в банке на Тверской улице поступила в полицию 11 сентября. В правоохранительные органы обратился мужчина 1973 года рождения.

Он рассказал, что с января текущего года хранил в одной из ячеек организации свои сбережения и документы. В день обращения в полицию он посетил банк и обнаружил, что в боксе отсутствует пакет с 56-ю тысячами долларов.

По данному факту в МВД проводят проверку. Полицейские устанавливают подозреваемого в хищении денег. Решаются вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее более 45 миллионов рублей похитили из банковской ячейки столичного бизнесмена в центре Москвы. По словам заявителя, 19 декабря прошлого года он поместил в ячейку банка 700 тысяч долларов. Утром 9 сентября он попытался открыть бокс ключами, но не смог, после чего вызвал мастера. После вскрытия ячейки он обнаружил, что денежные средства отсутствуют. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".