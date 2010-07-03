Более 700 тысяч долларов пропало из банковской ячейки в Москве

Более 45 миллионов рублей похитили из банковской ячейки столичного бизнесмена в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Сообщение о краже поступило в полицию из банка на улице Воронцовской. К прибывшим на место полицейским обратился коммерческий директор организации.
Он рассказал, что 19 декабря прошлого года поместил в ячейку этого банка 700 тысяч долларов. Утром 9 сентября он попытался открыть ячейку ключами, но не смог, после чего вызвал мастера. После вскрытия ячейки он обнаружил, что денежные средства отсутствуют.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".
Ранее сообщалось, что двое мужчин попытались взломать банкомат на проспекте Вернадского. Они проникли ночью в зону круглосуточного обслуживания банка, подошли к банкомату и пытались похитить деньги из купюроприемника путем его взрыва.
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