Неизвестные взорвали банкомат на Бутырской улице

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Неизвестные в Москве взорвали банкомат, забрали из него крупную сумму денег, после чего скрылись, сообщает "Вечерняя Москва".

Инцидент произошел в здании на Бутырской улице. Сейчас устанавливается размер материального ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее двое неизвестных устроили погром и избили одного из посетителей в ресторане на улице Свободы в Москве. У одного из напавших в руках, предположительно, был автомат.