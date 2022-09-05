Москвичам рассказали о погоде 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 5 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшим дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, местам пройдет умеренный дождь. При этом будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду.

"Температура воздуха в Москве составит 10–12 градусов тепла, по области – от 10 до 15 градусов", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление установится на уровне 751 миллиметра ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал приход бабьего лета в Москву с 20 по 25 сентября. По его словам, до 15 сентября в столичном регионе будут идти дожди, так как столицу будут накрывать фронтальные системы.

