Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В воскресенье, 11 сентября, в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 18 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит 16–18 градусов тепла, по области – от 13 до 18 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда бабье лето придет в европейскую часть РФ. Он заявил, что это произойдет к началу третьей декады сентября.

При этом синоптик предупредил, что перед бабьим летом жителей ждет похолодание. В частности, в первую декаду сентября температура воздуха будет ниже климатической нормы минимум на два градуса.

