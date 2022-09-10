Два температурных рекорда установлено в Москве 10 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
В субботу, 10 сентября, в Москве было установлено 2 температурных рекорда. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.
Синоптик сообщил, что минимальная температура воздуха в столице в субботу составила 2,2 градуса тепла. Такой показатель зафиксировала главная столичная метеостанция на ВДНХ. Температура воздуха стала самой низкой в Москве с начала сентября, уточнил Леус.
"А с другой стороны, этот день войдет в метеорологическую историю и как самый теплый, на текущий момент, день сентября – уже к 15:00 температура воздуха в Москве достигла 15,3 градуса тепла", – сообщил Леус.
До этого самым холодным днем текущего месяца стало 9 сентября. Тогда температура воздуха составила 4,3 градуса тепла. Самым теплым днем месяца стало 3 сентября, когда воздух прогрелся до 15,2 градуса.
"С большой долей вероятности можно говорить о том, что предстоящее воскресенье обновит оба сегодняшних достижения", – предположил синоптик.
До этого Леус рассказал, когда бабье лето придет в европейскую часть РФ. Он заявил, что бабье лето придет в европейскую часть России к началу третьей декады сентября.
При этом он предупредил, что перед бабьим летом жителей ждет похолодание. В частности, в первую декаду сентября температура воздуха будет ниже климатической нормы минимум на два градуса, достигнув отметки 16–21 градус.
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