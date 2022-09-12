Облачная с прояснениями погода и до 16 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник

Фото:Антон Великжанин/Москва 24

В понедельник, 12 сентября, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При этом температура воздуха в столице составит 14–16 градусов, а в Подмосковье – 12–17 градусов. Ветер будет восточного и юго-восточного направления с порывами до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление прогнозируется на уровне 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура в 12–16 градусов тепла ожидает москвичей с понедельника по среду, с четверга потеплеет до 15–20 градусов. В то же время всю рабочую неделю прогнозируются облачность и небольшие дожди, добавил синоптик.

В частности, по словам Вильфанда, в понедельник и вторник в столице прогнозируется 15–16 градусов тепла, облачно с пояснениями и местами небольшой дождь. В среду температурный фон днем будет 12–14 градусов тепла, облачность и дожди сохранятся.

