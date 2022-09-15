Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра и дождя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 16 сентября, в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра и дождя. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Дождь, местами сильный. Период предупреждения – с 14:00 16 сентября до 21:00 16 сентября. Ветер. Период предупреждения – с 11:00 16 сентября до 21:00 16 сентября", – проинформировали синоптики.

Москвичей предупредили, что порывы ветра в пятницу могут достигать скорости 15 метров в секунду.

Ранее автомобилистов призвали быть осторожными на дорогах из-за ухудшения видимости. В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области уточнили, что из-за низкой облачности средняя видимость составляет два километра.

Ожидается, что погода в столичном регионе улучшится к выходным. По словам руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова, 17 и 18 сентября температура воздуха в городе прогреется до 17–18 градусов тепла.