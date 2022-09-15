Синоптик спрогнозировал туман и грозы в Москве 16 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости заявил, что в пятницу, 16 сентября, в Москве ожидаются туман и грозы.
Температура воздуха прогреется до 20 градусов, сообщил эксперт. Вероятность гроз составит около 70%.
"В ночь на пятницу в Центральную Россию заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, облака немного поредеют, выхолаживание воздуха усилится до 6–11 градусов тепла, на землю местами опустятся туманы с ухудшением видимости, которые через 2–3 часа после восхода солнца, то есть к 09:00, рассеются", – уточнил синоптик.
В ночь на субботу, с 16 на 17 сентября, температура воздуха составит от 7 до 12 градусов тепла. После 12:00 в городе ожидается от 13 до 18 градусов.
Кроме того, Тишковец заявил, что в ночь с 18 на 19 сентября на Москву прольется около трети месячной нормы осадков. В понедельник в столице прогнозируется штормовой ветер, порывы которого будут достигать скорости от 15 до 20 метров в секунду. Он также предупредил москвичей о высокой вероятности падения деревьев и рекламных щитов.
Подобные погодные условия, по словам эксперта, будут обусловлены приближением теплого фронта с юго-запада.
"За сутки, в период с 15:00 18 сентября до 15:00 19 сентября, обрушится до 20 миллиметров осадков или около трети месячной нормы", – предупредил Тишковец.
Температура воздуха в городе 19 сентября поднимется ночью до 8–13 градусов, ночью – до 11–16 градусов.
В пятницу, 16 сентября, в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и ветра. По данным Гидрометцентра РФ, период предупреждения из-за сильного ветра будет действовать с 11:00 до 21:00, из-за дождя – с 14:00 до 21:00.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра и дождя
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