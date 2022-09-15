Спрос на теплую одежду вырос в РФ в сентябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В сентябре у жителей РФ возрос спрос на покупку теплой одежды. По сравнению с прошлым годом, он составил 31%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследования интернет-сервиса Avito.
По словам руководителя категории Lifestyle на Avito Алексея Козловского, обычно россияне приобретают теплую одежду в межсезонье, но в 2022 году холодная погода наступила слишком неожиданно.
"Лидерами по доле продаж при этом стали теплые куртки как в мужском, так и женском гардеробе – они занимают более трети от всех покупок. На платформе россияне покупают и продают не только б/у, но и абсолютно новые вещи с бирками", – отметил Козловский.
Уточняется, что в список самой востребованной верхней одежды вошли кожаные куртки, пуховики, джинсовые куртки, ветровки, бомберы, жилетки и многие другие. Кроме того, наиболее востребованными у россиян оказались косухи.
Ранее стилист Владислав Лисовец рассказал о главных антитрендах этой осени. По его мнению, узкие джинсы и кроссовки выйдут из моды. Лисовец посоветовал отдать предпочтение более элегантной обуви на каблуках.
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