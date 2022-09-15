Москвичам пообещали дожди на следующей неделе

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В начале следующей недели москвичей ждет теплая и пасмурная погода с небольшими дождями. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам синоптика, погода в городе наконец вернулась к климатической норме.

"У нас погода начиная с четверга, 15 сентября, абсолютно соответствует норме. Такая погода обычно и бывает в это время года. И она будет чуть выше нормы в следующие дни", – объясняет эксперт

Цыганков уточнил, что с 16 до 21 сентября днем в столице воздух прогреется до 16...18 градусов. Ночные температуры составят 9...11 градусов. Ветер юго-западный, 6–11 метров в секунду.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета В целом погода циклоническая, поэтому пасмурно с небольшими прояснениями. До 21 сентября практически все дни местами может быть небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жители столичного региона, вероятно, смогут уже в ближайшие выходные открыть грибной сезон. По его словам, погодные условия на этой неделе будут способствовать формированию грибницы. Речь идет о сочетании теплой и дождливой погоды. Дело в том, что раньше почва оставалась слишком сухой.

