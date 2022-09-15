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Москвичам пообещали дожди на следующей неделе

"Циклоническая погода": москвичам пообещали дожди на следующей неделе
обществопогодаэксклюзив

Фото: depositphotos/xload

В начале следующей недели москвичей ждет теплая и пасмурная погода с небольшими дождями. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам синоптика, погода в городе наконец вернулась к климатической норме.

"У нас погода начиная с четверга, 15 сентября, абсолютно соответствует норме. Такая погода обычно и бывает в это время года. И она будет чуть выше нормы в следующие дни", – объясняет эксперт

Цыганков уточнил, что с 16 до 21 сентября днем в столице воздух прогреется до 16...18 градусов. Ночные температуры составят 9...11 градусов. Ветер юго-западный, 6–11 метров в секунду.

В целом погода циклоническая, поэтому пасмурно с небольшими прояснениями. До 21 сентября практически все дни местами может быть небольшой дождь.
Анатолий Цыганков
заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жители столичного региона, вероятно, смогут уже в ближайшие выходные открыть грибной сезон. По его словам, погодные условия на этой неделе будут способствовать формированию грибницы. Речь идет о сочетании теплой и дождливой погоды. Дело в том, что раньше почва оставалась слишком сухой.

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