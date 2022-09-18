Синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 18 сентября. Об этом особщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в Московской области также ожидается дождь.

"Температура воздуха в Москве составит 14–16 градусов тепла, по области – от 12 до 17 градусов. Ветер восточный, 6–11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление в столичном регионе составит 739 миллиметров ртутного столба.

Также в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Он будет действовать с 17:00 18 сентября до 02:00 19 сентября.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – сообщили в Гидрометцентре РФ.

До этого желтый уровень погодной опасности был установлен в Москве 16 сентября. Он действовал в связи с высокой погодной опасностью из-за дождя и ветра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал москвичам не ждать бабье лето. Он отметил, что подобное явление предполагает многокомпонентную синоптическую ситуацию, которая предполагает не только теплую погоду, но и солнечную, и сухую погоду.

Однако в Москве, по словам синоптика, погода ожидалась теплая, но не солнечная. Он добавил, что в ночь на понедельник, 19 сентября, циклон "сядет" на столицу, а центр его будет совпадать с городом.