Синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 18 сентября. Об этом особщается на сайте Гидрометцентра РФ.
По данным синоптиков, в Московской области также ожидается дождь.
"Температура воздуха в Москве составит 14–16 градусов тепла, по области – от 12 до 17 градусов. Ветер восточный, 6–11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Атмосферное давление в столичном регионе составит 739 миллиметров ртутного столба.
Также в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Он будет действовать с 17:00 18 сентября до 02:00 19 сентября.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – сообщили в Гидрометцентре РФ.
До этого желтый уровень погодной опасности был установлен в Москве 16 сентября. Он действовал в связи с высокой погодной опасностью из-за дождя и ветра.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал москвичам не ждать бабье лето. Он отметил, что подобное явление предполагает многокомпонентную синоптическую ситуацию, которая предполагает не только теплую погоду, но и солнечную, и сухую погоду.
Однако в Москве, по словам синоптика, погода ожидалась теплая, но не солнечная. Он добавил, что в ночь на понедельник, 19 сентября, циклон "сядет" на столицу, а центр его будет совпадать с городом.
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