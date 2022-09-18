Синоптик сообщил о начале грибного сезона в столичном регионе

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В Москве и Московской области начался грибной сезон, благодаря прошедшим в выходные теплым дождям, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

"Прогноз о начале грибной поры оправдался. Сегодня несколько человек написали, что собрали по три корзины утром. До этого очень сухая земля была", – сказал он.

По его словам, в августе и первой декаде сентября в регионе выпало мало осадков, однако эту ситуацию исправили теплые дожди.

Ранее ГУ МЧС РФ по Москве предупредило, что в период с 00:00 до 10:00 понедельника, 19 сентября, в Москве ожидаются сильный дождь и ветер. По данным ведомства, в городе также прогнозируются гроза и град.

Москвичам порекомендовали быть осторожными на улицах города и не укрываться под деревьями. Водителям транспортных средств необходимо быть внимательными на дорогах и не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций.