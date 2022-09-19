Тренера по синхронному плаванию задержали после гибели подростка в бассейне Подольска

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Тренера по синхронному плаванию задержали по делу о гибели 14-летней девочки в бассейне Подольска. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Происшествие случилось в одном из физкультурно-оздоровительных комплексов Подольска 18 сентября. По данным следствия, 32-летняя тренер не обеспечила должных мер безопасности, из-за чего 14-летняя девочка утонула во время тренировки.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека").

"В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Осуществлен осмотр места происшествия, изъята вся необходимая документация, проведены допросы свидетелей и очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела и назначила собственную проверку произошедшего. Ведомство оценит действия должностных лиц, которые были ответственны за безопасность процесса.

Ранее сообщалось, что во время тренировки в бассейне на западе столицы утонула 12-летняя девочка. По предварительным данным, она страдала от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Как сообщили некоторые СМИ, инцидент случился во Дворце водного спорта "Фили" 11 сентября.

