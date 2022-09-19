В США заявили, что жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют ВСУ

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Жители Соледара, который находится на подконтрольной Киеву территории ДНР, отказываются выполнять приказ ВСУ об эвакуации из города, заявил американский журналист Джеффри Геттлман.
По его мнению, такое поведение местных жителей связано с их недоверием к украинским военным.
"Мирные жители отказываются эвакуироваться, не подчиняясь прямому приказу украинского правительства уйти с пути приближающихся войск. <...> Войска не доверяют народу. Народ не доверяет войскам", – написал он в своей статье для газеты The New York Times.
Геттлман также заявил, что ВСУ несут большие потери в Донбассе и уступают территорию под натиском Вооруженных сил России.
Ранее министерство обороны РФ сообщило о безуспешной попытке наступления украинских сил в Херсонской области. Российские военные уничтожили более 120 солдат ВСУ. Кроме того, были выведены из строя 7 танков и 13 боевых машин пехоты.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Американское СМИ сообщило о потерях украинских военных на Донбассе
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