Украинские боевики, понеся тяжелые потери, бросают в бой отряды наемников и технику, завезенную из стран НАТО. По данным военных экспертов, ее после неудачных попыток контрнаступления также становится все меньше.

Российские военнослужащие продолжают наносить удары по военным объектам и позициям противника. Кадры с места публикует Минобороны.

Танкисты Западного военного округа во время проведения разведки наткнулись на огневую точку ВСУ и попали под обстрел. После российские военные вступили в бой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.