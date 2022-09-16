В "Роснефти" назвали решение по передаче активов ФРГ нарушением принципов рынка

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Решение властей ФРГ по передаче активов "Роснефти" под управление немецкому регулятору нарушает принципы рыночной экономики. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Роснефть" увидела в этом вопросе и нарушение цивилизованных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности.
"Компания выполняла все требования регуляторов Германии, что неоднократно ими же было признано, прозрачно и открыто работала на рынке, обеспечивая снабжение топливом потребителей. Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на энергетическом рынке ФРГ, Rosneft Deutschland продолжала выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме и проводила переговоры по необходимым новым контрактам, чтобы гарантировать безопасность поставок, прежде всего в регионе Берлин – Бранденбург и западной Польше", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что в общей сложности объем инвестиций в проекты нефтепереработки в Германии составил 4,6 миллиарда евро. При этом из-за увеличения доли акционерного капитала компании в РСК и перехода к производству биотоплива планировались дополнительные инвестиции.
Ранее сообщалось, что правительство Германии передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining&Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства ФРГ. Решение о передаче было принято на основе закона о безопасности энергоснабжения. В министерстве отметили, что правительство ФРГ пошло на этот шаг для обеспечения деятельности трех НПЗ якобы "в свете угрозы безопасности энергоснабжения".
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