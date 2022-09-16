Кабмин Германии передал под управление регулятора ФРГ Rosneft Deutschland

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Uli Deck
Правительство Германии передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining&Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство по делам экономики и защиты климата.
Уточняется, что решение о передаче было принято на основе закона о безопасности энергоснабжения.
В министерстве отметили, что правительство ФРГ пошло на этот шаг для обеспечения деятельности трех НПЗ якобы "в свете угрозы безопасности энергоснабжения".
Уточняется, что Rosneft Deutschland GmbH является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Германии. На него приходится около 12% мощностей страны в области переработки нефти.
Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил, что Европу и страну ожидает самая тяжелая зима после Второй мировой войны.
Он добавил, что Сербия зарезервировала 663 миллиона кубических метров газа в подземном хранилище газа Банатски-Двор и хранилищах Венгрии. Предположительно, запасов должно хватить на срок до двух месяцев.
По данным материала испанской газеты, в настоящее время 160 хранилищ, распределенных по 18 странам ЕС, заполнены почти на 83%. Этого хватит только для покрытия чуть более 20% от годового потребления на Европейском континенте, сообщалось в статье.
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