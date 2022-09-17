ВС РФ уничтожили несколько пунктов дислокации 28-й мотопехотной бригады Украины

Российские военные уничтожили высокоточным оружием несколько пунктов дислокации 28-й мотопехотной бригады украинских боевиков.

Подразделения юго-восточного военного округа отразили атаку украинских сил. Бойцам удалось захватить бронетранспортер М-113 производства США. Технику боевики бросили, спасаясь с поля боя бегством, потеряв большую часть личного состава.

В Харьковской области уничтожены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Северска высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады противника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.